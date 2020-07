06.07.2020 ( vor 2 Stunden )



Werder Bremen hat den ersten Abstieg aus der Bundesliga seit 40 Jahren vermieden und spielt auch in der kommenden Saison in der höchsten deutschen Spielklasse. Der ehemalige Meister rettete sich am Montagabend mit einem 2:2 im Rückspiel der Relegation beim 1. FC Heidenheim dank der Auswärtstorregel und verhinderte den erstmaligen Aufstieg des Zweitligisten. Das Hinspiel in Bremen war 0:0 ausgegangen. 👓 Vollständige Meldung