07.07.2020 ( vor 2 Stunden )



Frankfurt/Main (dpa) - Der Neubau der DFB-Akademie in Frankfurt am Main soll wie geplant Ende 2021 fertiggestellt werden. Dies sagte Generalsekretär Friedrich Curtius bei einer Baustellenbegehung in Frankfurt. "Wir sind im Zeitplan. Wir sind im Kostenplan. Es gibt keine Indikatoren, dass wir nicht Frankfurt/Main (dpa) - Der Neubau der DFB-Akademie in Frankfurt am Main soll wie geplant Ende 2021 fertiggestellt werden. Dies sagte Generalsekretär Friedrich Curtius bei einer Baustellenbegehung in Frankfurt. "Wir sind im Zeitplan. Wir sind im Kostenplan. Es gibt keine Indikatoren, dass wir nicht 👓 Vollständige Meldung