München (dpa) - Der FC Bayern München kann in der Champions League sein Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea in der heimischen Allianz Arena bestreiten....

Sport kompakt: FC Bayern bestreitet Champions-League-Spiel gegen Chelsea in München Kohfeldt bleibt offenbar Trainer von Werder Bremen +++ Tennis-Profi Zverev will derzeit nicht an "organisierten Events" teilnehmen +++ Alonso kehrt in Formel 1...

