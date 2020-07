Quelle: DPA - vor 6 Tagen



Klassenerhalt: Werder rettet sich mit 2:2 in Heidenheim 01:03 Heidenheim, 07.07.20: Werder Bremen hat den ersten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga seit 40 Jahren vermieden und spielt auch in der kommenden Saison in der höchsten deutschen Spielklasse. Der Ex-Meister rettete sich am Montagabend im Relegations-Rückspiel mit einem 2:2 (1:0) beim 1. FC...