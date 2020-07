14.07.2020 ( vor 4 Stunden )



Nach der Aufhebung der Europapokal-Sperre will Nach der Aufhebung der Europapokal-Sperre will Manchester City frisches Geld in den Kader pumpen. Hauptziel des sechsfachen englischen Meisters: Bayerns Defensiv-Allrounder David Alaba. Manchester City hat Bayern Münchens Verteidiger David Alaba als Hauptziel des Sommer-Transferfensters ausgemacht. 👓 Vollständige Meldung