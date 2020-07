14.07.2020 ( vor 4 Stunden )



Nach seinem Engagement bei Darmstadt 98 war der ehemalige Bremer Torsten Frings seit Dezember 2017 ohne Trainerjob. Nun übernimmt er in der dritten Liga beim SV Meppen. Der frühere Nationalspieler Torsten Frings wird neuer Trainer des Fußball-Drittligisten SV Meppen. Das gaben die Emsländer am Diens