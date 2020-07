14.07.2020 ( vor 1 Woche )



Vor dem Turnier galt er als Mitfavorit – nun steht er im Finale. Der Österreicher Dominic Thiem setzte sich am Dienstag am Ende verdient gegen den Italiener Jannik Sinner durch – und trifft nun im Endspiel erneut auf einen. Favorit Dominic Thiem ist nur mit großer Mühe ins Finale des Berliner Tenni Vor dem Turnier galt er als Mitfavorit – nun steht er im Finale. Der Österreicher Dominic Thiem setzte sich am Dienstag am Ende verdient gegen den Italiener Jannik Sinner durch – und trifft nun im Endspiel erneut auf einen. Favorit Dominic Thiem ist nur mit großer Mühe ins Finale des Berliner Tenni 👓 Vollständige Meldung