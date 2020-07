19.07.2020 ( vor 2 Stunden )



Mehr als sechs Jahre nach seinem tragischen Unfall wissen nur wenige Menschen, wie es Michael Schumacher geht. Sein Freund und ehemaliger Teamchef bei Ferrari, Jean Todt, hat ihn am Genfer See besucht und hat nach dem Treffen Hoffnung. Mehr als sechs Jahre nach seinem tragischen Unfall wissen nur wenige Menschen, wie es Michael Schumacher geht. Sein Freund und ehemaliger Teamchef bei Ferrari, Jean Todt, hat ihn am Genfer See besucht und hat nach dem Treffen Hoffnung. 👓 Vollständige Meldung