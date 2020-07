Quelle: Ippen Digital GmbH & Co. KG - vor 1 Tag



Erneutes Debakel und Höchststrafe: Ferrari-Teamchef hat Nase voll 00:36 Die Misere von Ferrari in der Formel 1 geht weiter: Beim Ungarn-GP fahren Sebastian Vettel und Charles Leclerc nur hinterher. Teamchef Mattia Binotto kündigt einschneidende Maßnahmen an.