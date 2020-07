26.07.2020 ( vor 1 Stunde )

Die längste Saison in der Geschichte der englischen Premier League geht am Sonntag (17.00 Uhr) nach 353 Tagen zu Ende – und das mit einem Krimi: Der FC Liverpool (96 Punkte) ist zwar schon längst Meister und Manchester City (78) der entthronte Vize. Doch um die letzten beiden Champions-League-Plätze bahnt sich auf der Insel ein Herschlagfinale an.