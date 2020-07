Am letzten Spieltag der Premier League sichern sich Manchester United und Chelsea die begehrten Champions-League-Plätze. Auch Tottenham und Aston Villa dürfen...

Chelsea jubelt, Leicester hadert: Man United zittert sich durch CL-Showdown Der englische Rekordmeister ist zurück in der Champions League: Manchester United hält dem Druck am letzten Spieltag der Premier League Stand und zieht in die...

n-tv.de vor 1 Stunde - Welt Auch berichtet bei • Focus Online