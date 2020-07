29.07.2020 ( vor 3 Stunden )



Unter Trainer Hansi Flick zählt Jerome Boateng zu den absoluten Leistungsträgern beim FC Bayern. Dennoch könnte sich der Innenverteidiger eine Rückkehr in die englische Unter Trainer Hansi Flick zählt Jerome Boateng zu den absoluten Leistungsträgern beim FC Bayern. Dennoch könnte sich der Innenverteidiger eine Rückkehr in die englische Premier League sehr gut vorstellen. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2021. Boateng spielte bereits in der Saison 2010/2011 für Manchester City. 👓 Vollständige Meldung