30.07.2020 ( vor 9 Stunden )



Der FC Hansa Rostock hat Mittelfeldspieler Bentley Baxter Bahn vom Halleschen FC verpflichtet. Der gebürtige Hamburger wechselt ablösefrei zum Fußball-Drittligisten von der Ostseeküste und erhält dort einen Zweijahresvertrag. Das teilte der FC Hansa am Donnerstag mit. Der 27-Jährige war in den Jahre Der FC Hansa Rostock hat Mittelfeldspieler Bentley Baxter Bahn vom Halleschen FC verpflichtet. Der gebürtige Hamburger wechselt ablösefrei zum Fußball-Drittligisten von der Ostseeküste und erhält dort einen Zweijahresvertrag. Das teilte der FC Hansa am Donnerstag mit. Der 27-Jährige war in den Jahre 👓 Vollständige Meldung