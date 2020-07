Quelle: Ippen Digital GmbH & Co. KG - vor 2 Tagen



Crasser Crash! Deutscher Ex-Formel-1-Pilot Sutil zerlegt 1,3 Millionen Auto in Monaco 00:48 Adrian Sutil fuhr zwischen 2007 und 2013 in der Formel 1 - insgesamt bestritt er 128 Rennen. Sutil fuhr privat seinen orangefarbenen McLaren kaputt - der Wagen kostet knapp 1.3 Millionen Euro.