Heidedino Nach so langer Zeit, kommt Hotte endlich zurück. Ein großer Wunsch von mir wird wahr. Horst #Hrubesch kehrt zum… https://t.co/QMWERthDVw vor 3 Stunden FAZ Sport Lange hat sich der @HSV um seine Dienste bemüht. Endlich wird der chronisch zerstrittene Verein erhört. Horst… https://t.co/FWn5YIp7P6 vor 3 Stunden Frankfurter Allgemeine gesamt Lange hat sich der @HSV um seine Dienste bemüht. Endlich wird der chronisch zerstrittene Verein erhört. Horst… https://t.co/KslilsE1mE vor 3 Stunden Prokdus-Gesundheit HSV: Ex-DFB-Trainer Horst Hrubesch kehrt nach Hamburg zurück https://t.co/c9iQyEw8mN via @TOnline_News vor 3 Stunden Christoph Stanek @neuigkeitenchef Is so ein Rückkehrtag heute - irgendwie... https://t.co/3nTaC53XJN vor 4 Stunden