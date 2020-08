07.08.2020 ( vor 4 Stunden )



Turin (dpa) - Starcoach Pep Guardiola von Manchester City hat sich vor dem heutigen Champions-League-Rückspiel gegen Real Madrid (21.00 Uhr/Sky) jede Partie des Gegners seit dem Wiederanpfiff in der spanischen Liga angeschaut. Wie Madrids Trainer Zinedine Zidane spielen will, bleibt ihm trotzdem ein Turin (dpa) - Starcoach Pep Guardiola von Manchester City hat sich vor dem heutigen Champions-League-Rückspiel gegen Real Madrid (21.00 Uhr/Sky) jede Partie des Gegners seit dem Wiederanpfiff in der spanischen Liga angeschaut. Wie Madrids Trainer Zinedine Zidane spielen will, bleibt ihm trotzdem ein 👓 Vollständige Meldung