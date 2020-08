14.08.2020 ( vor 4 Stunden )



In Spanien wollte In Spanien wollte Sebastian Vettel mit einem veränderten Boliden noch einmal neu angreifen. Doch im Training sah er wieder nur die Rücklichter der Silberpfeile. Über die Gründe war er sich noch nicht wirklich klar. Anderthalb Sekunden Rückstand auf die Spitze hatte Vettel in der zweiten Session am N 👓 Vollständige Meldung