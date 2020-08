20.08.2020 ( vor 13 Stunden )



Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique setzt bei seinem Comeback auf eine drastische Verjüngung von „La Roja“. Für die Nations-League-Spiele gegen Deutschland am 3. September in Stuttgart und drei Tage später in Madrid gegen die Ukraine nominierte der Coach am Donnerstag ungewöhnlich viele junge Spieler. 👓 Vollständige Meldung