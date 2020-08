Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 1 Tag



Finale voraus! Sevilla gegen Inter Mailand in der Europa League 01:05 Das Finale der Europa League in Köln steht bevor. Sevilla trifft auf Inter Mailand. Für die Italiener ist es mehr als ein Jahrzehnt her, dass sie den großen Pott mit nach Hause nehmen konnten.View on euronews