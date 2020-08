30.08.2020 ( vor 4 Stunden )



Der ehemalige Boxweltmeister Marco Huck hat sein Comeback nach 15-monatiger Pause gewonnen. Der 35 Jahre alte Berliner bezwang am Samstagabend in Braunlage den 152-Kilo-Mann Dennis Der ehemalige Boxweltmeister Marco Huck hat sein Comeback nach 15-monatiger Pause gewonnen. Der 35 Jahre alte Berliner bezwang am Samstagabend in Braunlage den 152-Kilo-Mann Dennis Lewandowski aus Greifswald einstimmig nach Punkten (100:90, 100:90, 100:90). Für Huck, der ins Schwergewicht aufgestieg 👓 Vollständige Meldung