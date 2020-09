01.09.2020 ( vor 3 Tagen )

Leart Paqarada ist aus dem Trainingslager des Fußball -Zweitligisten FC St. Pauli in Herzlake abgereist. Der 25 Jahre hat sich auf den Weg zur kosovarischen Nationalmannschaft gemacht, teilte der Verein am Dienstag mit. Paqarada gehört zum Aufgebot für das Länderspiel gegen Moldawien am Donnerstag in