Tennisstar Serena Williams erreicht Viertelfinale Trotz erheblicher Probleme ist Tennisstar Serena Williams ins Viertelfinale der US Open eingezogen. Die Amerikanerin setzte sich in New York gegen die an...

WorldNews vor 11 Stunden - Top Augsburger Allgemeine Auch berichtet bei • t-online.de



US Open in New York: Clijsters verpasst Comeback-Sieg - Serena Williams weiter New York (dpa) - Mit ihrem 102. Sieg bei den US Open hat Serena Williams einen Rekord aufgestellt und die zweite Runde des Grand-Slam-Turniers erreicht. Die 38...

t-online.de vor 6 Tagen - Sport