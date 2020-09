02.09.2020 ( vor 5 Stunden )



Formel-1-Weltmeister und aktueller WM-Führender Lewis Hamilton hat am Sonntag beim Großen Preis von Italien die Chance, seine Rekorde weiter auszubauen. Bislang startete der Brite in Monza sechs Mal von der Pole Position – mehr als jeder andere Fahrer. Formel-1-Weltmeister und aktueller WM-Führender Lewis Hamilton hat am Sonntag beim Großen Preis von Italien die Chance, seine Rekorde weiter auszubauen. Bislang startete der Brite in Monza sechs Mal von der Pole Position – mehr als jeder andere Fahrer. 👓 Vollständige Meldung