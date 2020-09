Nach dem Wirbel auf der fünften Etappe mit der Zeitstrafe von Julian Alaphilippe geht der Brite Adam Yates im Gelben Trikot an den Start. Die Etappe führt nach...

Die Favoriten haben sich bislang belauert. Das könnte sich bei der Bergankunft zur Skistation in Orcières-Merlette auf der vierten Etappe ändern. Im Gelben...

Nizza (dpa) - Auf der zweiten Etappe der 107. Tour de France steht die erste Kletterpartie auf dem Programm. Start und Ziel ist wieder in Nizza, das Gelbe Trikot...

Nizza (dpa) - Nach zwei Tagen in Nizza verlässt der Tross der 107. Tour de France die Mittelmeerküste und steuert nach einer Fahrt durch die Provence das...

107. Frankreich-Rundfahrt: Das bringt der Tag bei der Tour de France Nizza (dpa) - Begleitet von großen Corona-Sorgen beginnt am heutigen Samstag in Nizza die 107. Tour de France. Nachdem die Infektionszahlen in Frankreich stark...

t-online.de vor 5 Tagen - Sport