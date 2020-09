03.09.2020 ( vor 7 Stunden )



Monza (dpa) - Nach dem Verkauf an eine US-Investmentgesellschaft zieht sich die Williams-Familie aus dem gleichnamigen Formel-1-Team zurück. Die bisherige Co-Teamchefin Claire Williams (44) wird nach dem Grand Prix von Italien in Monza an diesem Wochenende abtreten. Die Tochter des legendären Rennst Monza (dpa) - Nach dem Verkauf an eine US-Investmentgesellschaft zieht sich die Williams-Familie aus dem gleichnamigen Formel-1-Team zurück. Die bisherige Co-Teamchefin Claire Williams (44) wird nach dem Grand Prix von Italien in Monza an diesem Wochenende abtreten. Die Tochter des legendären Rennst 👓 Vollständige Meldung