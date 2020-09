05.09.2020 ( vor 9 Stunden )

Eine Zigarette im Mundwinkel, ein markantes Gesicht, die Sonnenbrille, ein verschmitztes Lächeln: Lässig, selbstbewusst, charismatisch kam Jochen Rindt daher. Ein Typ, der auf- und gefiel. Ein Draufgänger, sobald er in einem Rennwagen saß. Am 5. September 1970 wurde ihm diese Leidenschaft zum Verhängnis, Rindt verunglückte im Training in Monza tödlich.