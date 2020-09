05.09.2020 ( vor 2 Stunden )



(dpa) - Nach einem Raketen-Start hat sich Mick Schumacher in Monza seinen ersten Saisonsieg in der Formel 2 gesichert. Vor den Augen von Ferrari-Teamchef Mattia Binotto verwies der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher beim 15. Saisonlauf Hitech-Grand-Prix-Fahrer Luca Ghiotto