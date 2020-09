06.09.2020 ( vor 1 Tag )



Mick Schumacher kommt in der Formel 2 immer besser in Fahrt. In Mick Schumacher kommt in der Formel 2 immer besser in Fahrt. In Monza verpasste er nach seinem Sieg am Samstag nun nur knapp das Podium. Damit ist er nicht nur mittendrin im Titelkampf, sondern wird auch immer interessanter für die Formel 1 . Mick Schumacher ist nach seinem ersten Saisonsieg in der F 👓 Vollständige Meldung