Bei der Tour de France fällt Emanuel Buchmann am Sonntag noch weiter zurück. Der Slowene Primoz Roglic übernimmt die Führung in der Gesamtwertung.

In den Pyrenäen bekommt Emanuel Buchmann die Grenzen aufgezeigt. Die deutsche Rad-Hoffnung verliert auf beiden Bergetappen viel Zeit.

