08.09.2020 ( vor 15 Stunden )



"Mensch Beckenbauer! Schau'n mer mal" (ZDF) zeichnet ein Porträt des "Kaisers". "Die Kanzlei" (Das Erste) vertritt eine Frau, die behauptet, am Tourette-Syndrom zu leiden. Joko und Klaas legen sich wieder mit dem gesamten ProSieben-Universum an. "Mensch Beckenbauer! Schau'n mer mal" (ZDF) zeichnet ein Porträt des "Kaisers". "Die Kanzlei" (Das Erste) vertritt eine Frau, die behauptet, am Tourette-Syndrom zu leiden. Joko und Klaas legen sich wieder mit dem gesamten ProSieben-Universum an. 👓 Vollständige Meldung