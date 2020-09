Serena Williams, Asarenka & Co.: Mütter-Power in New York Familie und Beruf, das ist für Frauen oft nur sehr schwer unter einen Hut zu bekommen. Auch im Tennis war dies lange Zeit praktisch nicht möglich. Doch...

Augsburger Allgemeine vor 3 Stunden - Sport





US Open - Auch ohne großes Publikum: Serena Williams im Viertelfinale New York (dpa) - Ausgepumpt schnaufte Serena Williams nach ihrem erkämpften Viertelfinaleinzug bei den US Open immer wieder hörbar durch. Auch als sie mit...

t-online.de vor 13 Stunden - Sport





Tennisstar Serena Williams erreicht Viertelfinale Trotz erheblicher Probleme ist Tennisstar Serena Williams ins Viertelfinale der US Open eingezogen. Die Amerikanerin setzte sich in New York gegen die an...

WorldNews vor 14 Stunden - Top



Grand-Slam-Turnier: Topstar Serena Williams erreicht Viertelfinale der US Open New York (dpa) - Serena Williams mischt als größter Damen-Star im Titelrennen dieser außergewöhnlichen US Open weiter mit. Einen Tag nach dem Skandal mit der...

t-online.de vor 15 Stunden - Sport