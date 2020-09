Favoriten um Titelverteidiger Portugal siegen Zahlreiche Mitfavoriten sind erfolgreich in die Nations League gestartet: Dabei überzeugte vor allem Titelverteidiger Portugal ohne Superstar Cristiano Ronaldo...

Augsburger Allgemeine vor 3 Tagen - Sport Auch berichtet bei • Berliner Morgenpost



Samstag ab 20.45 - Nations League: So sehen Sie Portugal - Kroatien live im Internet *Portugal gegen Kroatien: In der Nations League spielen neben dem aktuellen Weltmeister Frankreich, auch Portugal, Kroatien und Schweden um den Gruppensieg. So...

Focus Online vor 4 Tagen - Sport