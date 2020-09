Hell RT @dpa_sport: Nach einer 2:0-Satzführung verliert Alexander Zverev noch das Finale der US Open in fünf Durchgängen. Dominic Thiem gewinnt… vor 48 Minuten Christa Hoelters US-Open-Finale: Zverev gibt 2:0-Satzführung aus der Hand https://t.co/ZrHTXpLAs9 vor 48 Minuten Marco Adam RT @dpa_sport: Nach einer 2:0-Satzführung verliert Alexander Zverev noch das Finale der US Open in fünf Durchgängen. Dominic Thiem gewinnt… vor 2 Stunden dpa RT @dpa_sport: Nach einer 2:0-Satzführung verliert Alexander Zverev noch das Finale der US Open in fünf Durchgängen. Dominic Thiem gewinnt… vor 2 Stunden Bayron Sandoval RT @welt: Zverev verliert nach 2:0-Satzführung im Finale der US Open https://t.co/01JV5XxqhY https://t.co/HjSUMPZnEt vor 2 Stunden G. Halbig RT @welt: Zverev verliert nach 2:0-Satzführung im Finale der US Open https://t.co/01JV5XxqhY https://t.co/HjSUMPZnEt vor 2 Stunden