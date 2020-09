14.09.2020 ( vor 2 Stunden )

Das Finale der US Open zwischen Dominic Thiem und Alexander Zverev hätte spannender kaum sein können. Deutschlands Tennis -Star hat trotz Führung noch verloren – und hofft bereits auf die Zukunft. Wenn ein Finale der US Open in einem Fünf-Satz-Match endet, zeigt dies bereits die Dramatik. Alexander