15.09.2020 ( vor 7 Stunden )

Die Tour de France 2020 startete am 29. August. Alle Etappen der Tour durch sechs Regionen und 32 Départements in Frankreich können Sie live verfolgen. Wo und ob Sie die 107. Tour live in Free-TV in ARD oder ZDF, Fernsehen oder Stream sehen können und alle wichtigen Informationen rund um das Datum, Termine, Etappen, Streckendetails und Teams erfahren Sie hier.