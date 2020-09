20.09.2020 ( vor 1 Tag )



Motsi Mabuse sitzt in der Jury der Musikshow "Big Performance", doch einigen Zuschauern ging die Begeisterung der 39-Jährigen in der zweiten Folge zu weit. Sie beschwerten sich auf Twitter - und Mabuse reagierte schlagfertig.