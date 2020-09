22.09.2020 ( vor 6 Tagen )



French Open 2020 im Live-Stream: Enttäuschung in Paris: Statt der zuletzt geplanten 11 500 Menschen pro Tag dürfen bei den French Open nun nur noch 5000 French Open 2020 im Live-Stream: Enttäuschung in Paris: Statt der zuletzt geplanten 11 500 Menschen pro Tag dürfen bei den French Open nun nur noch 5000 Zuschauer auf die Anlage. So sehen Sie das Tennisturnier live im Internet. 👓 Vollständige Meldung