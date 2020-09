28.09.2020 ( vor 1 Tag )



100 neue Filialen will Aldi bis Ende 2021 in Großbritannien eröffnen. Der bevorstehende Brexit und die damit einhergehenden Unsicherheiten hält den deutschen Discounter nicht von der Expansion ab. 👓 Vollständige Meldung