28.09.2020 ( vor 4 Stunden )



Joe Montana und seine Frau Jennifer durchlebten schlimme Minuten. Eine Frau war in ihre Villa in Malibu eingedrungen. Sie wollte ihr neun Monate altes Enkelkind entführen. Doch die beiden konnten das vereiteln.