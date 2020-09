29.09.2020 ( vor 6 Stunden )



Mick Schumacher feiert sein Debüt in der Mick Schumacher feiert sein Debüt in der Formel 1 . Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher wird beim Großen Preis der Eifel Anfang Oktober am Nürburgring das 1. Freie Training für Alfa Romeo absolvieren. Zuletzt saß Schumi Junior in Mugello in einem F1-Renner. 👓 Vollständige Meldung