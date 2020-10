02.10.2020 ( vor 1 Woche )



Gleich vier Trainer wurden in den drei deutschen Profiligen nach nur zwei Spieltagen entlassen. Das sorgt für Unmut bei den Kollegen – und beim Bund Deutscher Gleich vier Trainer wurden in den drei deutschen Profiligen nach nur zwei Spieltagen entlassen. Das sorgt für Unmut bei den Kollegen – und beim Bund Deutscher Fußball Lehrer . Dieser übt Kritik und fürchtet einen Rauswurfrekord in dieser Saison 👓 Vollständige Meldung