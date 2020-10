06.10.2020 ( vor 1 Tag )

Taxiarchis Fountas sieht vor dem Testländerspiel am Mittwoch in Klagenfurt zwischen Österreich und Griechenland (20.30 Uhr, live in ORF1) keinen Favoriten. „Ich hoffe natürlich auf Griechenland, schätze die Chancen aber 50:50 ein“, sagte der Rapid-Angreifer, der im Kader der Gäste steht. „Es wird sicher ein spannendes Spiel.“