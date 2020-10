08.10.2020 ( vor 4 Stunden )



Das 3:3 gegen die Türkei war nicht nur für Bundestrainer Joachim Löw eine Enttäuschung. Auch mehrere Weltmeister von 1990 meldeten sich zu Wort – und zählten die Nationalmannschaft an. Der verspielte Sieg der Das 3:3 gegen die Türkei war nicht nur für Bundestrainer Joachim Löw eine Enttäuschung. Auch mehrere Weltmeister von 1990 meldeten sich zu Wort – und zählten die Nationalmannschaft an. Der verspielte Sieg der Fußball -Nationalmannschaft am Mittwoch gegen die Türkei (3:3) hat prominente Kritiker auf d 👓 Vollständige Meldung