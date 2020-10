13.10.2020 ( vor 52 Minuten )

Am Freitag haben widrige Wetterbedingungen auf dem Nürburgring die erste Ausfahrt von Mick Schumacher in einem Formel-1-Boliden noch verhindert. Läuft jedoch alles planmäßig, könnte der 21-jährige Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumcher schon nächstes Jahr ein fixes Cockpit in der Premiumklasse ergattern. Die Zeichen stehen offenbar gut.