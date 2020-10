14.10.2020 ( vor 5 Stunden )

Helsinki (dpa) - Fredrik Jensen vom Bundesligisten FC Augsburg hat die Fußball- Nationalmannschaft Finnlands zum 1:0 (0:0)-Sieg über Irland geschossen. Am vierten Spieltag der Nations League , Gruppe B4, erzielte der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler in Helsinki den entscheidenden Treffer in der 66. Min