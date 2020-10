20.10.2020 ( vor 3 Tagen )



Der VfB Lübeck bleibt in der 3. Fußball-Liga am Tabellenende. Die Schleswig-Holsteiner kassierten am Dienstagabend im Aufsteigerduell bei Türkgücü München eine 3:4 (1:2)-Niederlage und bleiben weiter ohne Saisonsieg. An der Grünwalder Straße, wo keine Zuschauer zugelassen waren, gingen die Hausherre