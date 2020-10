Per Mertesacker: Bei Özil hat sich viel verändert Per Mertesacker hat in einem Podcast eine mögliche Erklärung gefunden, warum es für seinen früheren Mitspieler Mesut Özil beim FC Arsenal nicht mehr läuft.

Augsburger Allgemeine vor 1 Woche - Sport Berliner Morgenpost Auch berichtet bei • t-online.de