22.10.2020 ( vor 3 Tagen )



Khabib Nurmagomedov vs. Justin Gaethje im Live-Stream: Zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit findet am Samstag der Titelkampf zwischen Khabib und Gaethja im Rahmen der UFC 254 statt. So sehen Sie den Fight live im Internet. Khabib Nurmagomedov vs. Justin Gaethje im Live-Stream: Zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit findet am Samstag der Titelkampf zwischen Khabib und Gaethja im Rahmen der UFC 254 statt. So sehen Sie den Fight live im Internet. 👓 Vollständige Meldung