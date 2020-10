23.10.2020 ( vor 3 Stunden )



Fußball-Drittligist FSV Zwickau erwartet in den nächsten Wochen weitere Spielabsagen wegen des Fußball-Drittligist FSV Zwickau erwartet in den nächsten Wochen weitere Spielabsagen wegen des Coronavirus in der 3. Liga. Vorstandssprecher Tobias Leege sagte am Freitag im "Sport im Osten-Talk" des MDR, die Einschläge kämen immer näher. Zuvor war die für Freitagabend angesetzte Partie der Westsach 👓 Vollständige Meldung