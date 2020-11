03.11.2020 ( vor 20 Stunden )



Salzburg und München trennen nur rund 115 Kilometer Luftlinie. Was den Fußball angeht, sind Österreichs und Deutschlands Serienmeister deutlich weiter entfernt. Der FC Salzburg ist erst das zweite Mal in der UEFA Champions League dabei, Bayern München hat 2020 zum sechsten Mal den Titel in der Königsklasse geholt. Doch in einer Hinsicht wirft auch der große Nachbar einen Blick über die Landesgrenze – wenn es um die Nachwuchsarbeit geht.